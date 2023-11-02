Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'la profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'la 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Kulübü, Gaziantep FK maçında Rachid Ghezzal'ın yerine oyuna dahil olan 18 yaşındaki futbolcu Yakup Arda Kılıç'la 2027 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."