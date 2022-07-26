Beşiktaş, genç basketbolcu Efe Tahmaz'ı renklerine bağladı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Efe Tahmaz'ı kadrosuna kattı.
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Efe Tahmaz'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistan temsilcisi Partizan'ın altyapısında forma giyen Efe Tahmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan genç basketbolcunun uzun forvet olarak görev yaptığı aktarıldı.
AA / Emre Doğan - Spor