Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes'in "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdiği bir video ile duyurdu.
Demirören Haber Ajansı / Spor