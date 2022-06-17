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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes'in "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdiği bir video ile duyurdu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Gedson Fernandes Beşiktaş Spor Haberler

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