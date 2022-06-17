Beşiktaş, Gedson Fernandes'i açıkladı Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp transferi, sosyal medya hesabından Fernandes'in "Önümüzdeki haftayı bekleyin" mesajını verdiği bir video ile duyurdu. Demirören Haber Ajansı / Spor Gedson Fernandes Beşiktaş Spor Haberler

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