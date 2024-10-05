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Beşiktaş Gaziantep Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Gaziantep Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Gaziantep'e gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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