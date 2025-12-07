Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 13. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep Fk'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de üstün

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yi kendi sahasında oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de sadece 1 maçta rakibine yenildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda gol atmayı başardı

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı lig maçlarında iki kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kaldı, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.

Öte yandan siyah-beyazlı takım, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

En farklı sonuçlar

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.

Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi.

Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.