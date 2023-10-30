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Beşiktaş-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak başarılı olamadılar.