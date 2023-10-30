Beşiktaş-Gaziantep FK Maçının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak başarılı olamadılar.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Bailly, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Ghezzal (Dk. 21 Yakup Arda Kılıç), Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun
Gaziantep Fk : Nita, Mustafa Eskihellaç, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Djilobodji, Morais, Gradel, Furkan Soyalp, Maxim, Dragus, Riascos
Sarı kart: Dk. 35 Dragus (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk yarısı golsüz geldi.
14. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Furkan Soyalp ön direkte meşin yuvarlağı topukla kaleye gönderdi, kaleci Ersin son anda topu kornere çeldi.
17. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan ortasında Zaynutdinov arka direkte voleyle vurdu, kaleci Nita topun ağlara gitmesine izin vermedi.
25. dakikada sağdan Onur Bulut'un ceza sahasına gönderdiği topa Cenk Tosun kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Zaynutdinov'un uzaktan şutunda kaleci topu kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.