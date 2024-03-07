Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman pas çalışması, ısınma koşuları ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanın, pas çalışması ve ısınma koşularıyla başladığı belirtildi. İdman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.