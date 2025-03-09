Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak. - İSTANBUL