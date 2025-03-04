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Beşiktaş Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

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Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Taktiksel çalışmayla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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