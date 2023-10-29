Beşiktaş, Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını tamamlayarak maç için kampa girdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'de teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Isınma ve pasla süren idmanın, 5'e 2'nin ardından taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, maç için kampa girdi.
Kaynak: AA / Spor