Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında yarın saat 20.00'de sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak.