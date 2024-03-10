Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın antrenmanı tamamlandı ve kadro belirlendi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda oyuncular, maç öncesi son taktik çalışmayı gerçekleştirdi.
Bugün Gaziantep'e gidecek Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Almoatasem Al Musrati, Jackson Muleka, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.
Siyah-beyazlı kafilede uyluk iç adale bölgesindeki yaralanmalar nedeniyle tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra uyluk arka adalesindeki yaralanma nedeniyle tedavisi süren Emrecan Uzunhan yer almayacak.