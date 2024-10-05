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Beşiktaş, Gaziantep FK Maçı İçin Gaziantep'e Ulaştı

Beşiktaş, Gaziantep FK Maçı İçin Gaziantep'e Ulaştı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e ulaştı. Takım, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşma için Gaziantep'e ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19: 00'da Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Zorlu karşılaşma için İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan ve saat 17: 00'de Sabiha Gökçen'den kalkan özel uçakla Gaziantep'e gelen Beşiktaş kafilesi, VIP alandan takım otobüsü ile çıktı. Siyah-beyazlı kafile, konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı için kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtıyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes ve Mustafa Hekimoğlu." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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