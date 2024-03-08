Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş Futbol Takımı, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın 1 buçuk saat sürdüğü belirtildi.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.