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Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati çalışmada yer almadı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmayla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir kısmı 5'e 2 pas çalışması yaptı. İkinci grup ise Beşiktaş Artaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı'yla hazırlık maçı yaparak günü tamamladı.

Eşinin doğumu için Portekiz'e giden Al Musrati çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fernando Santos Gaziantep FK Portekiz Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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