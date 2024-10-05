Beşiktaş, Gaziantep FK ile Deplasmanda Karşılaşacak
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip, özel uçakla Gaziantep'e ulaştı ve taraftarları tarafından karşılandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk olacak Beşiktaş, Gaziantep'e geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Gaziantep FK ile Beşiktaş yarın saat 19.00'da Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.