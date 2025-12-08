Haberler

Beşiktaş yine kalesini gole kapatamadı

Güncelleme:
Beşiktaş, süper ligdeki 15. maçında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon ligde 15 karşılaşmadan 13'ünde kalesinde gol görerek savunma sıkıntılarını gözler önüne serdi.

Evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 15 maçın 13'ünde filelerinde gol görmüş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisi karşısında da kalesini gole kapatamadı. Bu sezon ligde 15 karşılaşmaya oynayan Kartal, bunların 13'ünde rakiplerine gol sevinci izni verdi.

Ligde sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, kalesinde toplam 19 gol gördü.

Beşiktaş bu sezon Avrupa'da oynadığı ön eleme maçlarının tümünde de kalesini gole kapatamazken, Shakhtar Donetsk'den 6, St. Patrick's takımından 3 ve Lausanne'dan da 2 olmak üzere 11 gol yedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
