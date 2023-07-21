Beşiktaş, Ganalı stoper Daniel Amartey'i İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki futbolcunun yer aldığı uçak 05.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da transfer harekatı devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Jean Onana'yı İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Daniel Amartey'i de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla Premier Lig'de boy gösteren Ganalı savunmacı, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi.28 yaşındaki Ganalı stoperin, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.