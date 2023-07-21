Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı
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Beşiktaş, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Amartey'e başarılar dileriz.
Beşiktaş, Ganalı savunmacı Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023