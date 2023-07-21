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Beşiktaş, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferlerini sürdürüyor. Ganalı futbolcu Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız' denildi. - İSTANBUL

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında transferlerini sürdürüyor. Ganalı futbolcu Amartey'i kadrosuna katan Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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