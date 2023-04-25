Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.