Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Kondisyon ve taktik çalışması yapan futbolcular, antrenmana salonda aktivasyon idmanıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.