Beşiktaş, Galatasaray Maçına Hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor