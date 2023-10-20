Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanı kulüp başkanı ve yöneticiler de izledi.

Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik programla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak ile Tüpraş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen izlediler.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL