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Beşiktaş, Galatasaray Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Galatasaray Maçı için Hazırlıklarını Tamamladı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içerdi.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında, yarın saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Galatasaray'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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