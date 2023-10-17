Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor