Beşiktaş, Galatasaray maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Takım, antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milli takımlarda bulunan futbolcular ve sakat oyuncular antrenmana katılmadı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleşen idmanın ilk bölümü basına açık yapıldı. Antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Burak Yılmaz'ın isteği üzerine teknik ekibe katılan Hari Vukas ve Toni Modric'in de yer aldığı idman, altyapıdan iki oyuncunun katılmasıyla birlikte toplam 14 futbolcuyla gerçekleştirildi.

Milli takımlar bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlıkları süren Tayyip Talha Sanuç ve Emre Bilgin idmanda yer almazken, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Eric Bailly ve Mert Günok ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlılar, Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu. - İSTANBUL