Beşiktaş, Galatasaray maçı için antrenman yaptı
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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında antrenman gerçekleştirdi. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü ve çift kale maçla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'la 21 Ekim Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, pas çalışmaları sonrasında dar alanda yapılan çift kale maçla günü tamamladı.
Beşiktaş derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Spor