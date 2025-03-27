Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL