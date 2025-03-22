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Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Takım, kondisyon ve taktik çalışmalarla hazırlıklarına devam ediyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışması, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te İstanbulspor ile basına kapalı yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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