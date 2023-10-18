Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.