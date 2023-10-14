Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda yapılan taktik çalışmasının ardından koşu çalışmalarıyla tamamlandı. Öte yandan bugün yapılan antrenmanı Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından pazartesi günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.