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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayıp kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Şenol Güneş Beşiktaş Spor Haberler

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