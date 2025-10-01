Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşma öncesi antrenman yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL

