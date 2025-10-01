Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı. - İSTANBUL