Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL