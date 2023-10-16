Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.