Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yoğun bir antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.
Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor