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Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yoğun bir antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmaları içeriyordu.

Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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