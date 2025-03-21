Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Futbol A Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL