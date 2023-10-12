Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından koşuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına, bugün saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL