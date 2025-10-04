Beşiktaş, Galatasaray ile Derbiyi 1-1 Beraberlikle Tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 13'e yükseltti.

RAMS Park'taki derbide Tammy Abraham'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip karşısında Galatasaray, Davinson Sanchez'in 34. dakikada kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı.

Soyunma odasına 1-0 geride giden sarı-kırmızılılar, 55. dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve derbi 1-1 berabere sona erdi.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Beşiktaş, Göztepe mağlubiyetinin ardından yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Kayserispor ve Kocaelispor karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 7 puan topladı.

Ligdeki 2 yenilgisini de deplasmanda yaşayan siyah-beyazlılar, Kayserispor deplasmanı sonrasında Galatasaray deplasmanından da puanla döndü.

Seyrantepe'de 5 maç sonra puan aldı

Derbiden 1 puanla dönen Beşiktaş, 5 sezon sonra Galatasaray deplasmanında puanla tanıştı.

Seyrantepe'de en son puanını 2019-2020 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalarak alan siyah-beyazlı ekip, 5 sezonluk aranın ardından rakibiyle bir kez daha berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin Galatasaray deplasmanında puan aldığı son maçta da kulübede teknik direktör olarak Sergen Yalçın görev yapıyordu.

Galatasaray'ın bir serisine daha son verdi

Beşiktaş, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 15 maçlık galibiyet serisine nokta koydu.

Geçen sezon Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi maça kadar ligde namağlup ilerleyen sarı-kırmızılı ekibi 2-1 yenerek namağlup şampiyonluk hayallerini suya düşüren siyah-beyazlı ekip, aldığı beraberlikle rakibinin 15 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Abraham ilk derbisinde gol attı

Beşiktaş formasıyla Türkiye'deki ilk derbisine Galatasaray karşısında çıkan Tammy Abraham, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Siyah-beyazlı formayla ligdeki 3. golünü atan İngiliz forvet, 13. maçında toplam gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Bu sezon Avrupa'da 5 gol atan Abraham, ligde de ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Gökhan Sazdağı cezalı duruma düştü

Derbinin 59. dakikasında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Kayserispor forması giydiği dönemde Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında yine sarı kart görerek cezalı duruma geldi.

Kartal Kayra Yılmaz derbide dalya yaptı

Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz, derbide forma giyerek Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Galatasaray karşılaşmasına yedek başlayan 24 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile 23, Kayserispor ile 62, Beşiktaş ile de 15 kez Süper Lig'de görev aldı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, gol yeme alışkanlığını Galatasaray karşısında da sürdürdü.

Bu sezon oynadığı 13 resmi maçın 12'sinde gol yiyen Beşiktaş, ligde 12 gol atarken 9 kez topu ağlarında gördü.

Sezon başında Avrupa kupalarına eleme turlarında veda eden siyah-beyazlılar, oynadığı 6 maçta ise 10 kez gol sevinci yaşarken 11 gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon oynadığı resmi maçlarda sadece Zecorner Kayserispor mücadelesinde kalesini gole kapattı.