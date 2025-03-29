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Beşiktaş, Galatasaray'ı Mağlup Ederek Kötü Gidişata Son Verdi

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek son iki maçındaki mağlubiyetleri geride bıraktı ve puanını 47'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, kötü gidişata Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Milli aradan önce ligde oynadığı son 2 müsabakayı kaybeden siyah-beyazlılarda kötü gidişat bu galibiyetle son buldu.

Kartal, 27. haftada evinde Gaziantep FK'ya 2-1, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetmişti.

Beşiktaş, Galatasaray galibiyetiyle puanını 47'ye yükseltti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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