Beşiktaş, Galatasaray'ı Mağlup Ederek Çeyrek Finalde Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında konuk ettiği Galatasaray'ı 91-75 yenen Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, sezonu şampiyon tamamlamak istediklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki derbide Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, play-off çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

Özkan Arseven, başantrenör Dusan Alimpijevic ve oyunculardan Berk İbrahim Uğurlu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyük maçları çok iyi oynadıklarının altını çizen Arseven, "Burada oynamak istedik. Çünkü 3 bin kişinin yerine 16 bin kişinin bu seyri güzel mücadeleyi izlemesi bizim için önemliydi. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Ama daha çeyrek finaldeyiz. Galatasaray'la pazar günü maçımız var orada da aynı başarıyı sağlayarak 2-0 ile seriyi geçeceğimizi düşünüyorum. Beşiktaş camiası bu sene basketbolda başarılı. İnşallah şampiyon olarak bu sezonu bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic ise ikinci maç için hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak "Bu sadece tek bir maç. Eve dönüp dinlenmeliyiz. Bir dahaki maçta bu mücadeleden daha hazır olmalıyız çünkü Galatasaray çok yetenekli bir takım." diye konuştu.

Derbi müsabakasında 19 sayı üreten Berk İbrahim Uğurlu, siyah-beyazlı taraftarlardan övgüyle söz ederek "Buraya gelen seyircimiz bize destek oldu. Çok iyi bir şekilde desteklediler, onlara teşekkür ediyorum. Seride 1-0 öne geçtik ama seri bitmiş değil. Bir maçı kazandık. Galatasaray da çok kaliteli bir ekibe sahip, çok iyi oyuncuları var. İkinci maça da bir reaksiyon vermek isteyecekler. Biz de oraya çıkıp maçın başından sonuna kadar en iyi şekilde mücadele edip, kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadaki performansını da değerlendiren 29 yaşındaki basketbolcu, "Hocam bana çok güveniyor. Takım arkadaşlarım güveniyor. Beşiktaş camiası güveniyor. Ben de bunu boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Özgüvenim de yerinde ve sahada olduğum sürece takıma katkı vermek istiyorum. Elimden geleni yapıyorum. İnşallah daha iyisini yaparım." diyerek sözlerini tamamladı.