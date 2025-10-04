Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbide 1-0 Önde Geçti
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbide ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Beşiktaş'ın golü Abraham'dan geldi. Galatasaray'da Sanchez, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 26 Sallai), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham
Gol: Dk. 12 Abraham ( Beşiktaş )
Kırmızı kart: Dk. 34 Sanchez ( Galatasaray )
Sarı kartlar: Dk. 22 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 40 Emirhan Topçu ( Beşiktaş ), Dk. 40 Osimhen ( Galatasaray )
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'a konuk olduğu derbide ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
10. dakikada Cerny'nin sağ taratan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önünde bulunan Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cerny'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökçü'nün vuruşunda, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı çeldi. Altıpas içinde topu tamamlayan Abraham, ağları sarstı: 0-1.
18. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Lemina'ya aktardı. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.
26. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taratan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla altıpas içinde bulunan Sanchez'e aktardı. Kolombiyalı oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla topu yandan auta gönderdi.
28. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
34. dakikada Galatasaray, Sanchez'in kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Cerny'nin pasında savunmanın arkasına sarkarak büyük bir boşluk yakalayan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rafa Silva, ceza yayı önünde Sanchez'in arkadan müdahalesiyle yerde kalırken hakem Yasin Kol, bu pozisyon sonrasında Sanchez'e bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.
37. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Cerny'nin pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Toure'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
43. dakikada İlkay Gündoğan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası sol çaprazında bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.