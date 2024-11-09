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Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbide 1-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbide 1-0 Mağlup Etti
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek gole 47. dakikada Halilaj imza attı.

KADIN Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gölü 47'nci dakikada Halilaj kaydetti.

Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Derbi maçının ilk yarısı 0-0 sona ererken, siyah-beyazlılar mücadelenin 47'nci dakikasında Halilaj'ın attığı golle sarı-kırmızılı rakibini 1-0 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkartırken, 2 maçı eksik Galatasaray 12 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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