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Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandı

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah-beyazlı takımdaki ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek siyah-beyazlı kariyerine Süper Kupa zaferiyle başladı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da bu zaferle kariyerinde 7. kupasını kazanmış oldu.

Daha önce Hollanda ekibi Feyenoord ile 1 Hollanda Eredivisie şampiyonluğu, 2'şer kez de Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası elde eden 49 yaşındaki çalıştırıcı, Glasgow Rangers ile de İskoçya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Hollandalı teknik adamın Beşiktaş kariyeri de Süper Kupa'yla başlamış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Galatasaray Süper Kupa Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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