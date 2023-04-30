Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçta Beşiktaş, geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyeti aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Beşiktaş,bugün oynanan derbide Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta oynanan derbiyi, Beşiktaş 3-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Beşiktaş, derbinin ikinci yarısının 58. ve 94. dakikalarında bulduğu iki golle Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.