Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'dan gelirken, Galatasaray'ın tek golü ise Icardi'den geldi.