Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-1 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın golleri Saiss, Hadziahmetovic ve Aboubakar'dan gelirken, Galatasaray'ın tek golü ise Icardi'den geldi.
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin TuğralBEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 90+1 Maxim), Salih Uçan (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Gedson (Dk. 90+6 Onur Bulut), Redmond, Cenk Tosun (Dk. 83 Necip Uysal), Aboubakar (Dk. 90+6 Muleka)GALATASARAY: Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 71 Dubois), Torreira (Dk. 90+2 Yunus Akgün), Oliveira (Dk. 62 Midtsjö), Rashica (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Mertens (Dk. 62 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu, IcardiGOLLER: Dk. 35 Saiss, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 90+3 Aboubakar ( Beşiktaş ) - Dk. 20 Icardi ( Galatasaray ) SARI KART: Saiss, Masuaku, Rosier, Salih Uçan, Aboubakar ( Beşiktaş ) - Rashica, Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )
Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.20'nci dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Rashica, ön direğe hareketlenen Icardi'nin sert şutunda top ağlara gitti: 0-1.30'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Atlıpasın hemen dışında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top üstten auta gitti.35'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Masuaku ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Saiss'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.53'üncü dakikada Redmond'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Salih Uçan ortasını yaptı. Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.55'inci dakikada Beşiktaş yine sağ kanattan etkili geldi. Gedson'un pasıyla sağ çizgide topla buluşan Rosrier ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde Aboubakar'ın gelişine vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.58'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ön alanda yapılan baskı sonrasında Hadziahmetovic, Oliveira'dan kaptığı topla kaleye doğru hareketlendi. Bu oyuncu ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top yan direğe de çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 2-1.87'nci dakikada Beşiktaş ceza yayının üstünde oluşan karambolde Kerem Aktürkoğlu sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta gitti.
90+3'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Rosier'in sağ kanatta Aboubakar'a pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kamerunlu futbolcunun şutu ağlarla buluştu: 3-1.- İstanbul
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor