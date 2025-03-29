CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
Zelenskiy'nin 'Yakında ölecek' dediği Putin'in limuzininde patlama

Zelenskiy "Yakında ölecek" demişti! Putin'in limuzininde patlama
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yenerek, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Okan Buruk karşısındaki ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı ikinci galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'a karşı ikinci galibiyetini elde etti.

Solskjaer ile Buruk daha önce iki kez karşı karşıya gelmişti. Söz konusu maçlarda Buruk, Başakşehir'i çalıştırırken, Solskjaer de Manchester United'ın başındaydı.

Başakşehir ile Manchester United, 2020-2021 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer almış ve iki takım da 1'er galibiyet sevinci yaşamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.