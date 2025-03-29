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Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Ederek Stadındaki Üstünlüğünü Sürdürdü

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 Mağlup Ederek Stadındaki Üstünlüğünü Sürdürdü
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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenerek, 2016 yılından bu yana evinde sarı-kırmızılılara karşı 9 maçta 7. galibiyetine ulaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında sarı-kırmızılılara karşı 9. maçında 7. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Kartal, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'ı 9 kez konuk etti.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 kez galip gelen taraf olurken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Bu süreçte rakip fileleri 16 kez sarsan Beşiktaş, ağlarında ise 6 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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