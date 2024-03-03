Okan Buruk: Galatasaray liderliği sürdürdüğü için mutlu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de liderliği sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Buruk, Tüpraş Stadyumu'nda yapılan ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir fikstür sonrasında derbiye çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Son 6 günde üçüncü maça çıktık. Hem yorgunluk hem de eksiklerimiz vardı. Maçın başından sonuna kadar kazanmaya odaklanan, konsantrasyon olarak maksimumu veren ve oyunu doğru oynayan bir Galatasaray vardı. Golü erken bulduk. Özellikle son paslarda daha iyi işler yapabilsek ikinci golü atabilirdik. Beşiktaş da öndeki kaliteli futbolcularıyla golü aradı. İkinci yarı gole yaklaştıkları bölümler vardı. Bizim de özellikle ikinci yarı rakibin ofansif profilinin değişmesinden sonra net pozisyonlara girme şansımız oldu ancak iyi işler yapamadık." diye konuştu.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin yenilendikten sonra Tüpraş Stadyumu'nda kazanamadığını hatırlatarak, "Galatasaray bu statta hiç kazanamamıştı. Bu kadar yoğun fikstürde ve zor bir deplasmanda derbi galibiyeti alan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Takım olduğumuzda neler yapabileceğimizi her zaman gösteriyoruz. Oyuncularımın bugünkü performansından dolayı çok mutluyum. Beşiktaş da iyi bir takım. Son haftalarda az gol yiyen ve dengeli oynayan bir takımdı. Topa sahip olma anlamında iyi işler yaptık, genel olarak oyunu kontrolümüzde götürdük. 1-0 öndeyiz diye hiçbir zaman geri çekilmedik. Önde hep gol ve pozisyon aradık. Beni memnun eden bir maç oldu. Bu kadar yoğun fikstürde bir derbiyi böyle oynamak beni sevindirdi." ifadelerini kullandı.

"En büyük mutluluğum liderliğimizi sürdürmek"

Okan Buruk, liderliği sürdürdükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yenilendikten sonra Dolmabahçe'de kazanamama serisini bitirdikleri belirtilerek sarı-kırmızılı takımın başında kırdığı rekorların hatırlatılması üzerine Buruk, "Burada kazanamamıştık. İlk galibiyetimizi aldık. Şampiyonluk yolunda kazanmamız gereken bir deplasmandı. Liderliğimizi devam ettirmek için kazanmak zorundaydık. İkinci yarıdaki tüm maçlarımızı kazandık. Bugünü de kazanarak geçtik. Rekor kırmak veya buradaki ilk galibiyetten değil, en büyük mutluluğum üç puan aldığımız ve liderliğimizi sürdürdüğümüz için." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı, Aurier ve Oliveira'nın durumu

Buruk, sakatlığı nedeniyle kadroya almadığı Abdülkerim Bardakcı ve Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen yeni transfer Serge Aurier'in durumuyla ilgili şunları kaydetti:

"Abdülkerim'i idareli kullanıyoruz. Dünkü antrenmanda da arka adalesinden dolayı kendisini rahat hissetmedi. Bundan dolayı bugün kadroda yer almadı. Kendisi bizim için çok önemli ve değerli. Oynadığında da çok iyi performans sergiledi. Bir sonraki maç için bakacağız. En yakın zamanda tekrar kadromuzda olacak. Serge Aurier'yi yavaş yavaş başlatacağız. Daha ağrıları geçmedi. Bir haftalık bir süreç bizi bekliyor. Bir sonraki maçta oynayabilecek durumda olmayacaktır. Kasımpaşa maçı hedef olacaktır."

Okan Buruk, disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Sergio Oliveira'nın bundan sonra takımda olup olmayacağının sorulması üzerine, "Kalan 10 maçta performansa bağlı. Bugün için kadroda düşünmedim. Bundan sonraki maçlar için kadrodaki her futbolcu oynama potansiyeline sahip. Performanslarına, aidiyetlerine ve katkılarına bakıp karar vereceğiz. Bugün için kadroya almadım. Bundan sonraki maçlarda bakacağım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk hakemlerine güveniyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türk hakemlerine güvendiğini söyledi.

Maçta Beşiktaş cephesinin hakem kararlarını eleştirdiğinin söylenmesi üzerine tecrübeli teknik adam, "Bugünkü eleştirinin neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Büyük bir hata görmedim." dedi.

Buruk, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa için yabancı hakem istediği yönündeki haberlerle ilgili şöyle konuştu:

"Yabancı hakemle ilgili Fenerbahçe'nin bir talebi olmuş. Bunu kulüp olarak mı yaptılar, yazılı olarak mı yaptılar, arkasında başka hesaplar mı var bilmiyoruz. Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Onların en iyisini yapabileceğini biliyoruz. İş onlarla devam edecek. Dünyanın birçok yerinde yabancı hakem kullanılıyor. Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkının yenildiğini düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim hakemlerimiz hepsinden iyi. Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Türkiye Futbol Federasyonu da hakemleri desteklemek için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Süper Kupa'nın hakemleriyle ilgili karar federasyonun. Türk veya yabancı olursa olsun maça çıkacağız."

"Oyuncuların yaptığı fedakarlıklar bizi başarıya taşıyor"

Sarı-kırmızı takımın teknik direktörü, sakat olmasına rağmen oynayan futbolcuların yaptığı fedakarlıkların kendilerini başarıya taşıdığını dile getirdi.

Birçok futbolcuyu farklı mevkilerde görevlendirdiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "İyi ve karakterli oyunculara sahibiz. Özellikle geçen sezonki kadrodan çok fazla oyuncu kullanıyoruz. Bu sezon yaptığımız transferler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlar oynadı ama Hakim Ziyech ve Wilfried Zaha sakatlık yaşadı. Birçok oyuncudan destek almak istiyoruz. Benim görevim elimdekilerle en iyisini ortaya çıkarabilmek. Ön tarafta alternatiflerimiz vardı ama bazı mevkilerde yoktu. Oyuncularım iyi niyetli. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor. Icardi neredeyse yüzde 50'siyle sahadaydı. Bu oyuncuların yaptığı fedakarlıklar bizi başarıya taşıyor. Ben de onlara liderlik yapmak istiyorum. Dün geniş bir toplantı yaptık. Sonrasında bir yemek yedik ve bu maç öncesi kenetlendik. Bugün de oyuncular sahada bunun karşılığını net bir şekilde verdi." ifadelerini kullandı.

"Her maç zor. Hiçbirini ayıramıyorum"

Okan Buruk, ligde kalan 10 haftada kolay maç olmadığını savundu.

Derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışında avantaj yakalayıp yakalamadıkları sorulan Buruk, "Her maç zor. Hiçbirini ayıramıyorum. Beş gün sonra Rizespor ile yapacağımız maç da zor olacak. Bizim için tek avantaj haftada bir maç yapacak olmamız. Artık maçlara daha diri ve odaklanmış bir şekilde çıkacağız." şeklinde görüş belirtti.

Mertens'i övdü

Okan Buruk, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Dries Mertens'in performansıyla ilgili övgüde bulundu.

Mertens'in geçen seneye göre de farklı olduğunu aktaran Buruk, "Onu ne kadar korumaya çalışsak da oynamaktan zevk alıyor. Takıma olan aidiyeti, maç içinde verdiği kararlar yerinde. Düşüncelerimizi saha içinde uyguluyor. Bugün de hiç durmadı. Maçın başından sonuna kadar maçın içindeydi. Takımda hem soyunma odası hem de dışarısı için önemli bir futbolcu. Kişisel olarak örnek oyuncularımızdan biri." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonluk yarışı

Oyuncuların lig maçlarına daha iyi odaklandığını belirten Buruk, şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyledi.

Okan Buruk, her maçın psikolojisinin farklı olduğunu vurgulayarak, "Oyuncularım bu maçı daha önemsedi. Lokomotif şampiyonluk. Türkiye Kupası ve Avrupa'da başarı çok önemli ama Türkiye'de şampiyon olmak zorundasınız. Ligi önemsemek, ligde daha konsantre bir şekilde oynamak önemli." diye konuştu.

Fenerbahçe ile girdikleri yarışı değerlendiren Buruk, "İki takım da kazanarak gidiyor. Puanlar birbirine çok yakın. Her maç aynı önemde. İki takımın da yaşanacak puan kayıplarında çok kısa vadede bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Başa baş giden bir yarış. İki takımın şansı da eşit durumda. Aslında bir maça bakıyor. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonu devam ettirmemiz gerek. İstanbul dışına çok çıkmayacağız ama Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük gibi zor deplasmanlara gideceğiz. Burada da aynı ciddiyeti sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.