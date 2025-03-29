Beşiktaş-Galatasaray Derbisine 280 Basın Mensubu Akredite Oldu
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş ile Galatasaray derbisini toplam 280 basın mensubu takip etti. Bu önemli karşılaşma için 7'si yabancı olmak üzere birçok medya temsilcisi akredite oldu.
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi 7'si yabancı olmak üzere toplam 280 basın mensubu takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 7'si yabancı toplam 280 basın mensubu akredite yaptırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor